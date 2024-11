Le choix entre l'Italie et la Belgique, l'intérêt d'Arsenal, sa promesse à Felice Mazzu : Adriano Bertaccini à coeur ouvert

Adriano Bertaccini réalise un tout bon début de saison avec Saint-Trond. L'attaquant veut tout faire pour continuer à progresser.

C'est en tant que co-meilleur buteur du championnat en compagnie de Kasper Dolberg et Tolu Arokodare qu'Adriano Bertaccini a été interviewé par La Dernière Heure. Il commence à réaliser le chemin parcouru.

"Il y a encore un an et demi, je ne pensais pas être meilleur buteur de Pro League. Je dois garder la tête sur les épaules, ça va être long et le plus important est de rester concentré sur la saison. J’ai encore de belles années devant moi" explique-t-il.

Le buteur trudonnaire s'inspire des meilleurs : il avoue ainsi que Pippo Inzaghi a été sa première idole, surtout suite à son passage à l'AC Milan, le club de coeur de Bertaccini. Pour ce Carolo de naissance, l'Italie représente beaucoup : "Ma famille vient d'un petit village près de Bari. Nous sommes très attachés à nos racines".

La Squadra, le rêve ultime

Cela amène assez naturellement le choix de la nationalité sportive. Qui représentera-t-il si la Belgique et l'Italie se manifestent ? "Je choisirais l'Italie. C'est mon rêve ultime. J'ai entendu dire que la fédération italienne m'avait demandé lorsque j'étais en équipes de jeunes à Genk, mais je n'ai jamais eu de contact direct".

A l'époque, il y a également eu certains contacts avec Arsenal : "Mon père a dit qu'ils m'avaient suivi lorsque Thierry Henry y était en charge du dépistage. Mon agent m'en a également parlé, mais je n'en ai jamais parlé à Arsenal. Tout ce que je sais, c'est que j'étais sur les listes de recrutement du club. Il y a eu des matches de jeunes à Genk où je savais qu'un recruteur d'Arsenal était présent. Mais cela n'est pas allé plus loin".

Aujourd'hui, Adriano Bertaccini a tracé son propre chemin à Saint-Trond après avoir explosé à l'Olympic Charleroi. Mais il lui reste quelques axes de travail, dont un sur lequel insiste particulièrement Felice Mazzu : "Me canaliser. Rester calme, car je m’énerve un peu trop vite. Je lui ai promis que je n’aurais plus de carton jaune en discutant avec les arbitres cette saison".