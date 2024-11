🎥 Toni Kroos à Visé, Eden Hazard à Tournai, David De Gea à Verviers : quand des futures stars mondiales jouaient dans l'anonymat des stades belges

En mai 2007, la Belgique accueillait le championnat d'Europe U17. L'occasion de voir quelques futurs grands noms du ballon rond sur nos terrains.

En 2007, les Diables Rouges nageaient en plein marasme. La sélection faisait plus parler d'elle pour ses guerres de clans dans le vestiaire plutôt que par ses résultats. On le sait aujourd'hui, la relève était en marche : grâce à leur demi-finale à l'Euro U21, les Diablotins de Jean-François de Sart se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Pékin.

Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Axel Witsel, Laurent Ciman, Nicolas Lombaerts, Kevin Mirallas, Anthony Vanden Borre : la future génération dorée était là et allait construire lors du rendez-vous olympique le début du redressement du football belge. De quoi faire oublier qu'au début de l'été 2007, juste avant cet Euro qui a permis aux Diablotins de valider leur ticket pour Pékin, la Belgique a accueilli l'Euro U17.

Le rendez-vous des scouts internationaux

Les matchs d'équipes d'âges internationales sont toujours l'occasion de voir à l'oeuvre des futures stars de la discipline. Cet Euro 2007 n'a pas déçu. Deux poules avaient été formées : la Belgique était dans le groupe B en compagnie de l'Angleterre, l'Islande et les Pays-Bas.

Dans cette poule, les matchs ont été disputés dans le Hainaut, se partageant entre le Stade Edmond Leburton de Tubize, le Stade Luc Varenne de Tournai et l'Orphale Cruckestadion de Renaix. Les U17, qui alignaient notamment Guillaume François, Eden Hazard et Christian Benteke se sont qualifiés pour les demi-finales après avoir contraint les Pays-Bas et l'Angleterre au partage, puis battu les Islandais sur le score de 5-1.

16 year old Eden Hazard playing for Belgium U17 ūüĒ• pic.twitter.com/2GL8e5zPDy — J (@ChelseaJF14) July 8, 2018

Des résultats auxquels il faut accorder un certain crédit puisque les Néerlandais alignaient entre autres Georginio Wijnaldum, Leroy Fer, Luciano Narsingh et Daley Blind. Côté anglais les futures vedettes se nommaient Danny Welbeck, Victor Moses et Danny Rose (oui, celui qu'Adnan Januzaj a enrhumé sur son but à la Coupe du Monde 2018).

L'autre poule de cet Euro s'est concentrée dans la Province de Liège. Les trois stades hôtes étaient le Kehrweg d'Eupen, le Stade de Bielmont (Verviers) et le Stade de la Cité de l'Oie, à Visé. Là aussi, il y avait du beau monde, entre la France de Mamadou Sakho, l'Allemagne de Toni Kroos (meilleur buteur du tournoi avec Victor Moses), mais surtout l'Espagne de David De Gea, Nacho, Bojan Krkic et Iago Falque.

Toni Kroos for Germany U17s ‚Ź™ūüĆü#EURO2024 pic.twitter.com/nSYDFfBzJk — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) February 16, 2024

Grâce à leur première place, les jeunes Espagnols se sont qualifiés pour la demi-finale contre...la Belgique. La rencontre a été un crève-coeur pour nos Espoirs : après le 1-1 du temps réglementaire, la Rojita s'est imposée au terme d'une séance de tirs au but particulièrement haletante (7-6), sur un dernier envoi manqué de Dimitri Daeseleire.

En finale, l'Espagne a été sacrée grâce à un but de Bojan Krkic contre l'Angleterre. Son père, Bojan Krkic Senior, était présent tout au long du tournoi en sa qualité de recruteur du FC Barcelone. Il n'était pas passé à côté du talent d'Eden Hazard, parmi les meilleurs joueurs de cet Euro avec sa légendaire coupe mulet, mais a dressé un rapport négatif à son égard à cause de son attitude nonchalante.

Devant Eden, le meilleur buteur belge se nomme Niels Ringoot, un défenseur central autrefois formé à Anderlecht, qui a ensuite écumé les divisions inférieures de Flandre Orientale. Comme quoi à 17 ans, la route est encore longue.