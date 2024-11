Avec Kompany, le Bayern a réussi son pari : "J'aime prendre des risques !"

Vincent Kompany est en train de réaliser un très bon début de saison à la tête du Bayern du Munich. Au plus grand plaisir de Christoph Freund, directeur sportif du club.

Progressivement, Vincent Kompany a dissipé les doutes qui planaient au-dessus de lui au Bayern de Munich.

Avec le Belge à sa tête, le club allemand est actuellement leader de Bundesliga, avec 8 victoires en 10 rencontres.

Christoph Freund, directeur sportif du club, s'est réjoui de la tournure des évènements. "Le choix de signer Vincent Kompany était audacieux, mais tous ceux qui me connaissent savent que j’aime prendre des risques", a-t-il commencé dans les colonnes du média autrichien ORF.

"Vincent est un travailleur acharné, extrêmement appliqué et, surtout, il apporte une énergie positive à l’équipe", a-t-il continué. "Il y a beaucoup de qualité dans l’équipe. L’énergie entre le staff technique et l’équipe est très bonne, et j’apprécie également le football que nous proposons. Tout le monde peut voir et ressentir que nous voulons imposer notre style de jeu."

Seule ombre au tableau : le classement actuel en Ligue des Champions, avec seulement 6 points en 4 matchs. "Nous sommes déjà très stables compte tenu des changements que nous avons réalisés lors du dernier mercato. Ce sont des choses qui peuvent arriver, même si cela aurait pu se passer autrement", a relativisé Freund.