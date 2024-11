La trêve internationale fait des dégâts : Anthony Moris sur la touche

Anthony Moris s'est occasionné une déchirure à l'ischio. Mais il ne devrait pas être écarté des terrains trop longtemps.

La saison passée, Anthony Moris figurait parmi les joueurs avec le plus de minutes de jeu au compteur en Europe. Comme tous, le portier de 34 ans est exposé à la surcharge du calendrier.

D'autant qu'il n'a plus manqué un match avec le Luxembourg depuis plus d'un an. A nouveau sélectionné pour la Ligue des Nations, il va toutefois devoir faire l'impasse sur les matchs contre la Bulgarie et l'Irlande du Nord.

Déjà gêné depuis trois matchs

La Dernière Heure rapporte en effet que le dernier rempart de l'Union Saint-Gilloise s'est occasionné une déchirure à l'ischio. "Ce n'est pas une grosse déchirure, mais je composais avec cette douleur depuis trois matches déjà" explique-t-il à nos confrères.

La situation n'est pas catastrophique : Moris pourrait même déjà effectuer son retour dans les buts saint-gillois lors de la reprise, même si la prudence s'impose.

S'il n'était pas encore suffisamment remis dans dix jours, Vic Chambaere pourrait effectuer ses grands débuts avec l'Union Saint-Gilloise. Le gardien de 21 ans est arrivé gratuitement en provenance de Genk cet été, il connaît bien Sébastien Pocognoli pour l'avoir côtoyé dans le Limbourg.