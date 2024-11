Massivement touché par les blessures, ce club belge tire la sonnette d'alarme

Le Cercle de Bruges a communiqué jeudi une importante mise à jour de l'infirmerie. Le club compte encore six joueurs blessés.

Une pause internationale est souvent la bienvenue pour les joueurs et les clubs. Surtout pour les joueurs blessés ou surchargés, cela peut être bénéfique de pouvoir récupérer un peu.

Le Cercle de Bruges peut en témoigner. Le club a de nombreux joueurs blessés et a fait une mise à jour jeudi pour informer ses supporters.

Christiaan Ravych a dû quitter le terrain plus tôt lors du match contre Anderlecht en raison d'une blessure. Il a subi une petite blessure aux ischio-jambiers, on s'attend à ce qu'il puisse rejouer dès ce mois-ci. Bruninho s'est blessé au ménisque lors d'un entraînement, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Les entraînements ont dû être intenses, car Dalangunypole Gomis et Erick Nunes ont tous deux subi une blessure aux ischio-jambiers lors des séances et seront également absents pendant quelques semaines comme Bruninho. Abdoul Kader Ouattara a des problèmes au quadriceps et pourrait être de retour ce mois-ci.

Le gardien Warleson souffre d'une blessure au genou plus sérieuse. On s'attend à ce qu'il soit de nouveau apte à jouer début 2025. Senna Miangue est totalement rétabli et peut être à nouveau sélectionné. Ainsi, le Cercle compte actuellement six joueurs blessés.