Un Diable Rouge voit du positif après l'Italie : "Tout n'est pas à jeter pour autant"

La Belgique s'est inclinée 0-1 face à l'Italie. Les Diables Rouges n'ont cependant pas montré que de mauvaises choses.

C'est ce que veux retenir Arthur Theate. Le défenseur central de l'Eintracht Francfort s'est exprimé en après-match au micro de RTL Sports.

"En première mi-temps, on n’est pas bon", a commencé Theate, qui faisait notamment référence au 0-1 encaissé après 11 minutes.

"L’Italie a fait beaucoup de rotations et on ne s’attendait pas à autant notamment sur leur côté droit, donc à gauche pour nous."

"On a pu rectifier ça pour la 2e période où on a été plus agressif et on a récupéré des ballons beaucoup plus haut. On a eu des occasions qu’on n’a pas su concrétiser, c’est dommage."

"Tout n’est pas à jeter pour autant, mais le résultat reste le même : c’est 0-1 à domicile", a continué Theate. "La seule chose à faire est de continuer à travailler, rester soudés et prendre le positif de la 2e mi-temps."