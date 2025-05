Du positivisme à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht, mais l'élimination en Coupe est-elle encore dans les têtes ? "Tout peut basculer très vite"

L'Antwerp semble monter en puissance dans ces Champions Play-offs. Sur le plan mental, toutefois, un élément pourrait jouer en sa défaveur face à Anderlecht.

C’est en effet contre Anderlecht que l'Antwerp a connu l’une de ses plus grandes désillusions de la saison : l’élimination en Coupe de Belgique. Début février, le Great Old avait tout donné pour combler son retard du match aller. Et malgré une infériorité numérique, il a failli réussir son pari. Le club anversois pensait arracher les prolongations… jusqu’à ce que Verschaeren vienne briser ce rêve d’un tir décisif.

Cette élimination est-elle toujours dans les têtes ? "C’est une bonne question", a répondu l’entraîneur Andries Ulderink en conférence de presse. "J’ai compris que nous méritions mieux dans ce match – que je n’ai pas revu – et qu’il y avait eu pas mal d’émotions. J’en ai parlé avec le groupe et je leur ai partagé mon ressenti."

Un vent d'optimisme souffle sur l'Antwerp

Le coach néerlandais estime néanmoins que tout le groupe est désormais tourné vers le même objectif. Il faut dire qu’il n’était pas encore en poste lors de cette fameuse rencontre de Coupe face à Anderlecht. Et à la veille du nouveau duel entre les deux équipes, cette fois en Champions Play-offs, l’optimisme est de mise. L'Antwerp reste en effet la seule équipe parmi les trois derniers du classement à avoir battu un prétendant au titre lors de la journée précédente.

"On voit à quel point tout peut parfois basculer très vite", souligne Ulderink à propos de la victoire sur le terrain de Genk. "Déjà avant le match contre l’Union, lors de la première journée, j’ai senti qu’il se passait quelque chose dans le groupe. Mais il a fallu attendre pour que cela se confirme. C’est toujours gratifiant quand la patience et le travail finissent par être récompensés."

Bayo, un remplaçant convaincant ?

Certains craignaient que l'Antwerp souffre de l’absence de Vincent Janssen, mais cela ne s’est pas ressenti à Genk. "Bayo a bien rempli le rôle de Janssen. J’espère qu’il pourra, comme ses coéquipiers, poursuivre sur cette lancée. Même si, bien sûr, rien n’est garanti." Cet après-midi, l'Antwerp repartira de zéro, mais voudra relancer une nouvelle fois la course à la quatrième place.