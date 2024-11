📷 Les supporters du RWDM envoient un message fort au RFC Liège

Les supporters du RWDM ont adressé un message au RFC Liège après la défaite de leur équipe à Rocourt. Les Ultras molenbeekois pointent du doigt la tribune visiteur.

Vendredi 8 novembre, le RFC Liège s'est imposé face au RWDM sur le score de 2-1. Les hommes de Gaëtan Englebert ont décroché la victoire dans un stade de Rocourt en ébullition.

Mohamed Mouhli a sauvé les Sang et Marine grâce à un but à la 90e + 2 minute de jeu. Ce but en toute fin de match a permis à Liège de remporter sa première victoire de la saison à domicile.

Lors de cette rencontre, l'ambiance était au rendez-vous en tribune. Mais du côté de Molenbeek, seulement 200 supporters ont fait le déplacement. Une organisation que les supporters du club bruxellois n'ont pas appréciée.

Les Ultras du RWDM ont donc déployé un tifo durant le match entre les deux équipes. "200 Places ?!? La nostalgie des stades amateurs", pouvait-on lire sur le tifo. Un message clair critiquant le peu de places pour les supporters adverses à Rocourt.