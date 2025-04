C'est presque fini en D1 ACFF : l'Olympic Charleroi écarte presque Tubize-Braine de la course au foot professionnel !

Un match crucial se tenait en D1 ACFF ce samedi. Tubize-Braine recevait l'Olympic Charleroi et s'est incliné à domicile, disant presque adieu à la montée.

La RU Tubize-Braine recevait ce samedi soir l'Olympic Charleroi dans le cadre de la 8e journée des Playoffs pour la montée, en D1 ACFF. Un match crucial, car les Dogues comptaient déjà 2 points d'avance sur les Brabançons dans cette lutte acharnée pour accéder à la CPL.

Et l'Olympic a frappé très fort, allant s'imposer (1-2) au Stade Maurice Leburton après avoir pourtant été mené dès la 14e minute sur un but de Lauwrensens. Les Dogues ont cependant très vite réagi : Ferber, puis Ndedi ont marqué aux 29e et 36e minutes.

Le score était donc fixé à la pause, et Tubize-Braine ne reviendra pas dans la rencontre. Les Blanc & Or comptent désormais 5 points de retard sur l'Olympic Charleroi, avec seulement 2 matchs à jouer : autant dire que la messe est dite.

L'Olympic Charleroi a récemment obtenu sa licence pour le football professionnel et, en cas de titre en D1 ACFF, accéderait donc à la Challenger Pro League.