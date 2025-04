Les U23 du Standard un peu plus proches du maintien : un club ne reçoit pas la licence pour la D1 ACFF et est donc relégué !

L'opération maintien du SL16, à laquelle bien peu croyaient il y a quelques mois, se précise de plus en plus. La RUS Binche a en effet reçu un avis négatif concernant sa licence pour la D1 ACFF, et ne se portera pas en appel.

Le SL16 est actuellement en pleine lutte pour son maintien lors des Playdowns de D1 ACFF. Toute la saison, les jeunes Rouches se sont débattus dans la zone rouge, longtemps lanterne rouge, et rester au troisième échelon national semblait utopique. Mais la perspective d'une deuxième relégation d'affilée s'est un peu plus éloignée ce week-end. En effet, la RUS Binche, l'un des concurrents du Standard dans la lutte pour le maintien, a reçu un avis négatif de la commission des licences pour la D1 ACFF. Le club de la région du Centre a décidé de ne pas se porter en appel, et accepte donc ce refus. Cela fait de la RUS Binchoise le premier club officiellement relégué en D2 ACFF pour la saison 2025-2026. Il y aura deux relégués : le SL 16 n'a donc "plus qu'à" grimper d'une place. Les jeunes Rouches restent en position de descendant avant les matchs de ce week-end, à 2 points de Tournai et 3 points de l'Union Namur. Mais ils se déplaceront ce dimanche... à Binche, dont on peut légitimement se demander quel sera l'état de motivation désormais. Une compétition en quelque sorte "faussée" par cette relégation administrative actée de la RUS Binchoise ? Oui et non, car Binche serait directement relégué en... D3 ACFF si elle termine dans les deux derniers du championnat. Un "maintien" sur le terrain ne signifierait qu'une descente d'une division. De quoi assurer l'équité de la fin de saison en Playdowns de D1 ACFF ?