Alphonso Davies au Real Madrid : c'est fait ?

Alphonso Davies est dans les petits papiers du Real Madrid depuis de nombreux mois. Mais rien de concret n'avait encore été acté avec le club madrilène.

Mais cela semblait désormais chose faite d'après Marca. En effet, le média a rapporté que le joueur devrait signer un pré-contrat en janvier pour rejoindre Madrid libre de tout contrat en juin 2025. Une stratégie que le Real a l'habitude d'adopter. Cela fut déjà le cas avec Kylian Mbappé ou encore Antonio Rüdiger par exemple.

Le quotidien avait expliqué que le joueur aurait déjà donné son accord verbal et n'aurait plus qu'à attendre janvier pour signer cet accord. En attendant de quitter l'Allemagne, il tenterait de terminer son parcours au Bayern en beauté aux côtés de Vincent Kompany.

C'est du moins ce que rapporte le média espagnol, car l'agent du joueur dit autre chose : "Ce n’est pas vrai, même si Davies a plusieurs options, nous n’avons aucun accord avec un club. Un nouveau contrat au Bayern est aussi une solution. Tous ceux qui rapportent le contraire ont tort," cite Fabrizio Romano.

🚨🇨🇦 Alphonso Davies’ agent Nedal Huoseh tells me: “Done deal with Real Madrid? This is NOT true”.



“Though the player has many options, we have not agreed terms with any club”.



❗️ “New deal at FC Bayern could also be an option. Any reports suggesting otherwise are incorrect”. pic.twitter.com/DcUHFwPfUQ