Rudi Garcia ne cache pas le talon d'Achille des Diables : "Là, il y a un peu moins de choix"

Les Diable Rouges sont dans un nouvel élan depuis l'arrivée de Rudi Garcia. Mais tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant.

Rudi Garcia s'est offert du temps et un peu plus de tranquillité en renversant la situation contre l'Ukraine. Il va désormais pouvoir utiliser les enseignements tirés de cette double confrontation pour solutionner certains points, notamment en défense.

De passage sur le plateau de Pickx + Sports, il n'a pas caché que son noyau n'était pas forcément très équilibré : "On a beaucoup de talents offensifs. Face à l'Ukraine, si vous regardez le banc à l'aller et au retour, j'ai beaucoup de choix offensifs. Derrière, sur les côtés, on en a quand même moins".

Des solutions en devenir

"On a Timothy Castagne, Thomas Meunier et puis il y a des jeunes qui arrivent : Sabbe, Seys. On a un peu moins de choix derrière et depuis que les grands défenseurs centraux, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Witsel ou Alderweireld se sont arrêtés, il faut qu'on trouve la bonne solution", poursuit-il.

Mais il reste optimiste : "J'ai fait deux charnières centrales différentes entre le match aller et le match retour face à l'Ukraine mais on a des jeunes qui arrivent. Je pense à Debast ou De Winter, qui a fait une erreur à Murcie mais ce n'est pas grave, ça arrive".

Garcia adapte sa philosophie aux joueurs qu'il a sous la main : "Je préfère Debast derrière, il n'a pas encore les réflexes au milieu". Cela vaut aussi sur les flancs : "On a des latéraux qui sont très portés vers l'offensive et qu'il faut donc un peu contenir. Mais c'est bien, quand on a un milieu fort comme je l'ai toujours eu, on peut un peu les lâcher".