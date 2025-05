Le binational mystère : qui est ce joueur que Rudi Garcia veut appeler en juin ?

Rudi Garcia a révélé en avant-première l'un des secrets de sa prochaine présélection : en juin, un joueur binational fera partie du groupe élargi. La liste des candidats crédibles est assez courte.

Qui sera donc l'invité surprise de la présélection de Rudi Garcia, en juin prochain ? Il y en aura certainement plusieurs, mais on pense bien sûr ici à ce que le sélectionneur a révélé sur le plateau de Pickx Sports, cette semaine. "Aujourd'hui, on anticipe tout. Vous en verrez un joueur binational dans la préliste, pas deux parce qu'il y en a un autre que je ne peux pas mettre, qui est d'origine belge mais qui n'a pas encore de passeport belge", déclare Garcia.

Passons sur le sujet du "futur" belge ne disposant pas encore du passeport, qui est un autre sujet. Quel sera ce binational que compte appeler Rudi Garcia, ou au moins inclure dans la présélection ? Qui est ce joueur que Mannaert et Garcia ont donc probabement "dragué" récemment, et qu'ils espèrent convaincre ? Quelques pistes plausibles existent.

En termes de profil, Moreira est certainement l'un des joueurs qui pourrait apporter le plus à Rudi Garcia. Le latéral gauche de l'OL est capable de couvrir tout le flanc et donc d'évoluer au back gauche, même si ce n'est pas sa spécialité. Un poste où les options manquent.

Seul bémol : le choix de Diego Moreira en faveur du Portugal semble acté. Et c'est le joueur lui-même qui l'a annoncé, tout récemment encore, en affirmant que son objectif, c'était le Mondial 2026 aux côtés de son idole Cristiano Ronaldo. Ce serait un sacré revirement de situation qu'il accepte une convocation belge. Et un peu en contradiction avec les propos de Vincent Mannaert qui tient à ce que les choix posés par les jeunes soient clairs...

C'est un cas de figure similaire pour le back droit de Genk : poste fort démuni en sélection nationale, et choix apparemment déjà posé en faveur de la sélection du Maroc. Zakaria El Ouahdi a même déjà été appelé en équipe nationale marocaine, en septembre dernier, mais n'a pas disputé la moindre minute : il peut donc toujours être Diable Rouge (lui qui n'a jamais été international belge en équipes d'âge).

Ce serait un retournement de situation digne du cas Nacer Chadli, qui avait fait tant couler d'encre au Maroc à l'époque. Mais on sait qu'en mars dernier encore, la fédération travaillait Zakaria El Ouahdi au corps pour influer sur sa décision. Garcia peut-il le chiper à Walid Regragui ? Ce serait un tour de force.

Matias Fernandez-Pardo (Lille/Espagne)

C'est peut-être l'option la plus plausible dans cette sélection : Matias Fernandez-Pardo a clamé haut et fort qu'il aimerait devenir international espagnol... mais il faut aussi se rendre à l'évidence : il est très loin de la Roja, championne d'Europe l'année passée et au vivier quasi-inépuisable de talents offensifs.

L'attaquant du LOSC pourrait donc être convaincu de revenir sur son choix, lui qui a joué pour la Belgique jusqu'en U19. Fernandez-Pardo a réussi une belle saison avec Lille (4 buts, 3 assists), peut-être pas assez pour devancer certains concurrents chez les Diables, mais bien pour être présélectionné.

Ce serait une sélection purement "flatteuse", afin de rappeler à Rayane Bounida qu'il fait partie des plans de la fédération belge, mais est-il seulement possible que Rudi Garcia appelle un joueur évoluant... en D2 néerlandaise (6 buts en 18 avec les jeunes de l'Ajax, une apparition en Eredivisie avec les A) ? Après tout, Bounida a bien obtenu le capitanat en U19 dans cette même optique, à savoir lui donner ce respect qui a fait défaut dans le dossier Talbi, entre autres.

Mais le présélectionner avec les Diables Rouges serait aller un peu loin, et laisser de côté la logique sportive pour tenter de convaincre un jeune pourrait en agacer d'autres. Qui plus est, les bruits de couloir sous-entendent que le choix de Bounida, de toute façon, se porterait en faveur du Maroc...

Kazeem Olaigbe a disputé une demi-saison mi-figue mi-raisin en Ligue 1 pour ses débuts, mais sa progression semble intéressante et sa polyvalence pourrait en faire un joueur très intéressant à sécuriser au plus vite. "On veut anticiper", assure Garcia : cela implique aussi de ne pas forcément attendre la saison de l'explosion, mais de faire sentir à un joueur qu'on croit en lui.

Olaigbe pourrait donc être présélectionné, voire sélectionné si des absences se signalent, afin d'éviter que le Nigeria s'y intéresse de trop près. Car tout récemment, la presse nigériane affirmait justement que le sélectionneur le suivait. Un candidat très probable, donc, pour la présélection de juin.