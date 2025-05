Courtisé par Anderlecht, Chelsea, en Italie et en Allemagne, cet international U17 pourrait changer d'air en été

Passé professionnel à La Gantoise, Jeremy Kandje Mbambi reçoit plusieurs offres et pourrait quitter les Buffalos pendant l'été. Problème, le club de Flandre-Orientale ne compte pas le laisser partir si facilement.

Passé par les centres de formation de Malines et l'Antwerp, Jeremy Kandje Mbambi a rejoint La Gantoise en juillet 2023 et a signé son premier contrat professionnel, en janvier 2024.

Le jeune défenseur central, devenu international belge U16, puis U17, espérait pouvoir évoluer avec la deuxième équipe des Buffalos, en D1 VV. Il a cependant dû se contenter des U18, en Elite 1.

Titulaire indiscutable dans sa catégorie d'âge, Jeremy Kandje Mbambi fait déjà forte impression et jouit de l'intérêt de plusieurs formations européennes. Selon nos informations, le Sporting d'Anderlecht, mais aussi les clubs italiens de Lecce et Pise et le Bayer Leverkusen ont récemment pris leurs renseignements.

De son côté, le jeune défenseur ne serait pas contre un changement d'air cet été, mais, problème : La Gantoise refuse de le laisser partir. Les Buffalos lui ont assuré une place dans l'équipe U23, en Challenger Pro League, la saison prochaine, mais les certitudes ne sont que très peu nombreuses.

L'entourage du joueur, qui était à Chelsea au mois de décembre dernier pour discuter avec les Blues, n'est pas convaincu. Il va falloir persuader La Gantoise de le libérer de son contrat courant jusqu'en juin 2027, ou d'accepter une indemnité de transfert, ce qui ne semble pas être dans les plans de la direction à l'heure actuelle.