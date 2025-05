"Aucun joueur ne peut envisager de signer sans savoir avec qui il va négocier" : quel été pour le Standard ?

Malgré l'annonce du nouveau projet mené par Giacomo Angelini, le Standard est encore dans le flou. La situation doit être clarifiée au plus vite.

De quelles ressources disposera réellement le Standard la saison prochaine ? A quel interlocuteur faudra-t-il s'adresser. Pour l'heure, les questions n'ont pas disparu au Standard, que du contraire. Le nouveau projet est de plus en plus qualifié d'écran de fumée pour permettre à A-Cap de gagner du temps.

Sur le terrain, la fatigue est également présente, avec cette série de matchs sans victoire prolongée en Europe Playoffs. Les Rouches n'ont pas démérité contre Charleroi mais ont tout de même dû s'avouer vaincus.

Le mal est profond

"Il y a plus de qualités collectives et individuelles à Charleroi mais le Standard a réagi dans l’intensité. La fatigue empêche néanmoins les joueurs de prester au même niveau pendant 90 minutes", explique Cécile De Gernier sur la RTBF. Philippe Albert la rejoint : "Je pense que les supporters auraient préféré voir leur équipe moins bien jouer mais l’emporter. Ils ne se sont pas mal débrouillés mais le score final est là".

Nicolas Frutos comprend la frustration des supporters : "Un tel match ne se joue pas, il se gagne. Cela devient fatigant et triste pour les supporters de recommencer chaque saison sans connaître les joueurs. Aucun joueur ne peut envisager d’aller au Standard sans savoir avec qui il va négocier".

"Ce qui est important pour les supporters n’est pas nécessairement le résultat mais de comprendre où va le club. Et là, on ne comprend pas très bien où ça va", surenchérit Swann Borsellino. Autant dire qu'A-CAP et Giacomo Angelini seront attendus au tournant.