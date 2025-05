Rudi Garcia veut faire briller les cadres des Diables pour leur dernier grand tournoi mais ne les ménagera pas : "J'ai chambré Lukaku avec ça"

Rudi Garcia doit faire éclore cette nouvelle génération de Diables Rouges, tout en accompagnant la vieille garde dans ses dernières années. Il veut ainsi garder une relation au beau fixe avec ses cadres.

Lors des derniers rassemblements sous Domenico Tedeco, le spleen des trois leaders du groupe que sont Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku était pleinement perceptible : le premier cité était absent depuis un an et en pleine croisade contre le sélectionneur, KDB étalait son mal-être et Big Rom hésitait à prendre sa sélection.

Garcia veut les remettre dans le droit chemin, à commencer par son gardien : "Courtois dit ce qu'il pense, il aime gagner. Moi aussi, je veux gagner avec la Belgique. On a besoin de gagnants. Il dit peut-être parfois un peu trop ce qu'il pense mais je préfère cela. Je n'oublie pas qu'on a aussi Matz Sels, un gardien que j'adore en plus de la relève avec Vandevoort, Penders ou Lammens", explique-t-il sur Pickx + Sports.

Plus dans l'humain que Tedesco ?

Le sélectionneur veut également mettre De Bruyne dans les meilleures conditions : "Même si c'est moins le cas de Thibaut mais pour Kevin comme pour Romelu, cette Coupe du monde sera la derrière possibilité de briller. L'Arabie saoudite pour Kevin ? Ce ne serait pas si mal que cela, il y a moins de fuseaux horaires, de déplacement. L'Europe ? Oui, il n'a pas besoin de jouer tous les 3 jours, il a eu des pépins physiques".

Il a en tout cas été rassuré par l'état d'esprit de KDB : "Avant le premier match, je voulais savoir s'il avait encore envie et qu'il vienne avec le sourire : quand je l'ai vu au retour à Genk, cela été le boss qu'il peut être. On a besoin que Kevin sorte par la grande porte".

Même topo pour Lukaku : "Romelu a besoin d'être fit, avec Conte à Naples, je sais qu'il est fit. Antonio est exigeant. J'ai joué deux matchs avec lui, il a mis trois buts : de la tête, du gauche, du droit. C'est un attaquant aux stats incroyables. À Genk, on avait travaillé son raté. Je l'ai chambré avec cela. Et il a mis deux buts, c'est un grand buteur".