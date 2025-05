La ministre de la Justice critique la décision du bourgmestre d'Anderlecht après les incidents de la finale de la Coupe : "Ce n'est pas ainsi qu'on résoudra le problème"

Le ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) a clairement indiqué mercredi que les supporters du Club de Bruges qui n'avaient rien à voir avec les émeutes survenues après la finale de la Coupe ne devraient pas être collectivement punis.

La ministre de la Justice, Annelies Verlinden, a réagi à la décision du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), d’interdire la venue des supporters du Club de Bruges le 18 mai prochain pour le choc face au RSCA. Une mesure prise à la suite des graves incidents survenus dimanche dernier après la finale de Coupe de Belgique, où des actes de violence, à caractère raciste notamment, ont été signalés et où des infrastructures ont été endommagées.

Mais pour Verlinden, cette décision va trop loin. "Les débordements sont le fait de casseurs, pas de véritables supporters de football. Ces individus viennent pour semer le chaos, pas pour encourager leur équipe", a-t-elle déclaré sur les ondes de Bel-RTL, appelant à davantage de proportionnalité.

Annelies Verlinden ne veut pas de sanction collective

Elle a insisté sur le fait que ce sont généralement les supporters disposant d’un ticket officiel, voyageant sous escorte policière, qui se comportent de manière correcte. "Ces supporters font partie d’un système encadré et surveillé. En les interdisant, on pénalise ceux qui respectent les règles, pas les véritables fauteurs de troubles", a-t-elle ajouté.

Verlinden a également rappelé qu’une interdiction administrative n’est pas toujours un outil efficace pour contrer les individus mal intentionnés. "Ceux qui veulent vraiment provoquer des incidents y parviendront, qu’une interdiction soit en place ou non. Ce n’est pas une mesure de ce type qui les arrêtera."

Son collègue, le ministre de l’Intérieur en charge du dossier football, Bernard Quintin (MR), a de son côté annoncé vouloir entamer des consultations et accélérer la mise en œuvre de la nouvelle loi sur le football. Objectif : mieux prévenir les violences et sanctionner plus efficacement les comportements problématiques dans les stades.