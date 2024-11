Nations League : l'Allemagne écrase la Bosnie et gagne son groupe malgré le carton des Pays-Bas

En Nations League, les derniers verdicts tombent. Il aurait fallu une catastrophe pour que l'Allemagne ne gagne pas son groupe.

L'Allemagne avait 5 points d'avance sur les Pays-Bas avant ces deux dernières rencontres de Nations League. Il aurait donc fallu un sacré écroulement de la Mannschaft pour qu'elle ne termine pas première.

Ce samedi, l'Allemagne a roulé sur la Bosnie-Herzégovine, s'imposant 7 buts à 0 à l'Europa-Park Stadion de Fribourg. À la mi-temps, Musiala, Kleindienst et Havertz avaient déjà tué le match et fait 3-0. Un doublé de Florian Wirtz au retour des vestiaires, puis des buts de Sané et Kleindienst fixaient le score à 7-0.

Dans l'autre match du groupe, les Pays-Bas avaient fait le job. Après une frayeur occasionnée par Adam Szalai, membre du staff hongrois, qui s'est écroulé victime d'un malaise, les Oranje ont déroulé (4-0) avec deux penalties signés Weghorst et Gakpo en première mi-temps, puis des buts de Dumfries et Koopmeiners.

L'Allemagne, avec 13 points, finit donc première de sa poule. Les Pays-Bas, eux, devancent la Hongrie de 3 points et ne peuvent plus être dépassés, puisque le classement à égalité se fait d'abord aux confrontations directes.