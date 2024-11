🎥 Tedesco est très loin d'être le seul responsable : "A chaque fois, c'est le même cinéma !"

đŸŽ„ Tedesco est trĂšs loin d'ĂȘtre le seul responsable : "A chaque fois, c'est le mĂȘme cinĂ©ma !"

Rien ne va plus chez les Diables Rouges. Les Belges ont été battus par Israël et n'en finissent plus de concentrer les critiques et les doutes.

Nombreux ont été ceux qui ont décidé de lever, une nouvelle fois, la voix après la défaite des Diables Rouges de ce dimanche. L'un d'eux, c'est Kevin Mirallas. L'ancien Diable Rouge regrette le fait que les joueurs ne mouillent plus assez le maillot en sélection. "Le fait d'être en équipe nationale devient trop facile. Beaucoup de joueurs n'ont pas été titulaires ou ne jouent pas beaucoup de temps dans leur club depuis de nombreux mois", a-til déclaré sur le plateau de RTL Sports. "Je me dis que ça devient trop facile, et il n'y a même plus cette envie de montrer quelque chose. Chaque fois qu'ils jouent, c'est le même cinéma." Mirallas appelle à une remise en question générale. "À un moment donné, j'ai dit qu'il faut qu'ils se remettent en question tous, dans les discours d'avant, d'après-match, avec de belles paroles. Mais sur le terrain, on ne voit rien." "J'ai l'impression de voir mes débuts en 2008, quand on jouait au match au Kazakhstan, c'était la même chose. Et il y a eu une grosse remise en question qui s'est faite, donc à eux de le faire aussi." "Dans les discours il y a des belles paroles, mais sur le terrain il n'y a rien." - Kevin Mirallas pousse un gros coup de gueule après la défaite de la Belgique. đŸ—Łïž #RTLsports pic.twitter.com/Crg6ukplKd — RTL sports (@RTLsportsbe) November 17, 2024