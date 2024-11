Lee Carsley a dit au revoir aux Three Lions contre "son" Irlande : l'Angleterre peut mettre le cap sur son grand objectif, la Coupe du Monde 2026

Ce dimanche soir, Lee Carsley a vécu son dernier match à la tête de l'équipe nationale d'Angleterre, contre "son" Irlande. Les Three Lions sont prêts à entrer dans une nouvelle ère.

En Angleterre, Gareth Southgate avait été démis de ses fonctions au lendemain d'une énième finale de grand tournoi perdue. L'Euro 2024, finalement remporté par l'Espagne face aux Three Lions.

Depuis, c'est Lee Carsley qui est en place. Ancien entraîneur des "Young Lions", l'équipe nationale espoirs, mais aussi des jeunes de Manchester City, de Birmingham et de Sheffield, notamment, l'homme de 50 ans n'avait pas la plus grande expérience du haut niveau.

C'est cependant lui qui a guidé l'équipe nationale anglaise lors des trois derniers rassemblements, avec l'objectif de remporter son groupe en division B de la Ligue des Nations afin de revenir parmi l'élite.

Lee Carsley cède sa place à Thomas Tuchel, en Angleterre

Si la tâche n'a pas été aisée et que la Grèce avait encore trois points d'avance avant les deux derniers matchs, l'Angleterre a fait le travail, en battant d'abord les Grecs avant d'étriller l'Irlande, pays natal de Carsley, ce dimanche soir.

Avec cette dernière note, celui qui redeviendra le sélectionneur de l'équipe nationale espoirs de l'Angleterre a préparé le terrain pour Thomas Tuchel, qui entrera officiellement dans ses fonctions le 1er janvier, avec le but évident d'être champion du Monde en 2026. "J'ai dû sortir de ma zone de confort, mais je n'ai jamais eu l'impression que les choses m'ont échappé."

"J'avais une confiance totale en moi et en le staff. On apprend toujours beaucoup sur soi-même lorsqu'on se retrouve dans une situation à laquelle on n'est pas habitué. Ce dont je suis le plus satisfait, ce sont les jeunes joueurs qui arrivent. J'ai essayé d'améliorer les choses. Je voulais que l'Angleterre soit amusante à regarder et les joueurs l'ont bien compris.", a déclaré Carsley après sa dernière rencontre.