Ancienne sensation de Pro League, il serait à nouveau suivi par un grand club anglais

Zion Suzuki avait impressionné sous les couleurs de Saint-Trond en 2023-2024. Depuis, il a confirmé à Parme, et Manchester United le suivrait attentivement.

L'intérêt de Manchester United pour Zion Suzuki (22 ans) ne date pas d'hier : au moment de sa signature au Stayen, déjà, Saint-Trond affirmait avoir devancé de grands clubs, dont ManU, pour s'offrir les services du Japonais.

Malgré quelques erreurs de jeunesse et une certaine irrégularité, Suzuki aura fini par s'imposer à STVV à grands coups d'intervention spectaculaires. Devenu international japonais (18 caps), le Trudonnaire décrochait un transfert à Parme, en Serie A.

Cette saison, Zion Suzuki compte 31 matchs en D1 italienne. Transféré pour 7,5 millions d'euros, il est désormais estimé à 14 millions d'euros... mais pourrait rapporter bien plus gros à Parme.

Selon TeamTalk, Manchester United s'intéresserait en effet à nouveau de près au Japonais et serait prêt à faire des folies pour s'offrir le gardien qui lui avait échappé en 2023. On parle d'un montant de... 46 millions d'euros.

Manchester United se cherche un nouveau gardien de but après les grosses difficultés rencontrées par André Onana, auteur d'un grand nombre d'erreurs cette saison. Le Camerounais est tout simplement le gardien d'Angleterre ayant réalisé le plus d'erreurs amenant un but.