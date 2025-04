Les Francs Borains remportent une spectaculaire victoire face au RSCA Futures !

En Challenger Pro League, les Francs Borains ont battu le RSCA Futures pour leur dernière à domicile cette saison.

On s'approche du dénouement en Challenger Pro League. Les Francs Borains recevaient le RSCA Futures pour la dernière de la saison au Stade Robert Urbain, et iront au Club NXT la semaine prochaine. Dans un match mouvementé, ils ont fini par s'imposer.

Après trois minutes de jeu, c'était cependant le Sporting qui prenait l'avantage avec un penalty transformé par Gassimou Sylla (0-1). Mais l'un des hommes en forme du RFB, Kays Ruiz-Atil, remettait les deux équipes à égalité à la 32e (1-1).

En seconde période, c'est l'un des transfuges made in Olivier Renard dont on attend beaucoup la saison prochaine au RSCA, Elyess Dao, qui remettra les Futures aux commandes (1-2, 62e). Une petite surprise car les U23 étaient à 10 depuis... la 46e et l'exclusion de Vroninks.

Rapidement, le Luxembourgeois Alessio Curci répondait à Dao, faisant 2-2 à la 65e minute. Et c'est finalement Mondy Prunier, l'attaquant haïtien prêté puis transféré à titre définitif de Charleroi, qui fait 3-2 à la 82e, offrant trois points symboliques au RFB.