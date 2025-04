Une publicité pour les Playoffs... après leur suppression : "Qui sait, peut-être qu'on demandera leur retour bientôt"

La course au titre s'annonce passionnante en Champions Playoffs. Une situation qui pourrait bien créer des regrets maintenant que ceux-ci ont été supprimé dès 2026...

Le FC Bruges s'est rapproché à un petit point seulement du KRC Genk après trois jours de Playoffs. L'Union suit de son côté à trois points et a brillamment commencé sa phase finale avec un 9/9. Bref : la course au titre est totalement lancée en Pro League, et Marc Degryse, consultant pour Het Laatste Nieuws, y prend beaucoup de plaisir.

"En cas de victoire contre Genk, l'Union vivrait la situation inverse de la saison dernière", pointe l'ancien Soulier d'or. En effet, l'USG avait entamé la phase finale 2024 avec... un 0/12, qui leur avait coûté le titre. Elle semble bien décidée à réparer son erreur cette fois.

Pour Degryse, les ingrédients sont réunis pour un scénario similaire à celui d'il y a deux ans, lorsque trois équipes étaient encore en lice pour le titre jusqu'à la dernière journée. "Je n'exclus pas un exploit de l'Union", prévient-il.

"Et alors, nous pourrions être partis pour un thriller entre trois équipes qui pourraient toutes encore prétendre au titre le tout dernier jour". Une véritable propagande... pour le système de Playoffs, dont la mort est déjà annoncée.

"Qui sait, peut-être que dans deux ans, nous supplierons pour le retour de ce système", ironise Marc Degryse. Encore plus ironique quand on constate que c'est Genk qui pourrait être victime cette saison de ces Playoffs, dont ils ont contribué à la disparition puisque c'est globalement le club limbourgeois qui a porté le projet de changement de format pour 2026-2027.