Ancien grand espoir du football français, un Franc Borain en grande forme peut compter sur de l'intérêt

Kays Ruiz-Atil a bien relancé sa carrière en Challenger Pro League. Proche d'un départ cet hiver, il a pu compter sur la confiance de Karim Belhocine.

Arrivé l'été passé avec au dos l'étiquette de grand talent du football français s'étant un peu perdu, Kays Ruiz-Atil (22 ans) a connu une première partie de saison délicate. En décembre, il avait été écarté pendant plusieurs semaines et un départ lors du mercato hivernal était évoqué.

C'est ensuite Karim Belhocine qui a insisté pour que les Francs Borains gardent Ruiz-Atil, et qui a totalement relancé le talent franco-marocain. Deux buts et trois passes décisives plus tard, Kays Ruiz-Atil lui a bien rendu cette confiance.

Au point où, selon nos informations, plusieurs clubs s'intéresseraient désormais au milieu créatif du RFB. Ruiz-Atil a prolongé en février dernier jusqu'en 2026, lui qui avait signé pour une saison seulement. Mais sa cote est élevée au vu de son CV prestigieux (international français U20 et marocain U23, plusieurs matchs avec le PSG).

Parmi ces clubs intéressés, certains évolueraient en Jupiler Pro League, ce qui pourrait permettre à Ruiz-Atil de totalement relancer sa carrière après des années compliquées. Mais les Francs Borains voudront-ils s'en séparer cet été ?

Il est aussi possible que la prolongaation de Kays Ruiz-Atil en février ait justement été finalisée afin de toucher une somme intéressante cet été en cas de revente directe, car on sait que le RFB aurait bien besoin d'une belle rentrée financière. Affaire à suivre.