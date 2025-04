Le grand dilemme de la saison enfin résolu au Standard ? "Quand vous jouez comme ça, vous rejouez la semaine suivante, c'est la règle"

Titulaire pour la première fois en 2025, Matthieu Epolo a livré une grosse prestation dans les cages du Standard, à Dender. "Quand vous jouez comme ça, vous restez dans le but" a déclaré un Ivan Leko qui pourrait donc reconduire le jeune gardien pour la fin des Europe Play-Offs.

Dimanche soir, pour la première fois depuis sa montée au jeu au Cercle de Bruges le 1er février dernier, c'est Matthieu Epolo qui a défendu les cages du Standard à Dender, profitant de la blessure de Gavin Bazunu. Il s'agissait de sa première titularisation depuis le déplacement à Malines, le 26 décembre.

Le jeune gardien de 20 ans, excellent en début de saison avant de connaître un petit coup de mou, a livré une fameuse prestation et a joué un grand rôle dans le point obtenu par les Rouches au Stade Van Roy. Sans lui, le Standard aurait en effet connu sa deuxième défaite consécutive en Europe Play-Offs.

Toujours aussi bon sur sa ligne, encore perfectible dans les autres domaines

S'il n'a pas eu beaucoup de travail en première période, si ce n'est sur l'égalisation de Berte où il concède le corner un petit peu bêtement et où il est fusillé à bout portant sans avoir le temps de réagir, Epolo a véritablement sauvé les Rouches en seconde mi-temps avec trois grosses parades, dont un double arrêt devant Berte et Nsimba aux alentours de l'heure de jeu.

Si "rassurant" n'est toujours pas le mot le plus exact pour le décrire (sorties pleines d'audace... et de risques, relances parfois approximatives), il a été impressionnant sur sa ligne et la rapidité avec laquelle il s'est couché sur la tentative de Kvet à l'entrée du petit rectangle a démontré que ses réflexes étaient toujours l'une de ses principales qualités.

Quand vous jouez comme ça, vous restez dans le but"

"Quand vous jouez comme ça, vous restez dans le but. C'est une règle dans le football et j'y crois. Le C.V. et le salaire ne changent rien quand on parle de telles prestations. Le coach est là pour faire ces choix", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse, après la partie.

Matthieu Epolo pourrait donc avoir profité de la blessure de Bazunu pour retrouver définitivement sa place dans les cages liégeoises. Toutefois, l'Irlandais est arrivé en prêt sans option d'achat avec une certaine garantie de temps de jeu et ne l'entendra pas de cette oreille. Ivan Leko devra donc opérer un choix crucial pour la suite des Europe Play-Offs, lui qui est toujours privé de son gardien "le plus rassurant", Laurent Henkinet (lire ici).