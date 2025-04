Un nouveau système pour permettre à Anderlecht de sauver sa fin de saison ? "Ils sont en train de creuser leur propre tombe"

Anderlecht n'a pas encore convaincu sous Besnik Hasi. L'entraîneur albanais cherche-t-il dans la bonne direction ?

Le calendrier n'a pas fait de cadeau à Besnik Hasi en lui réservant les trois meilleures équipes de la compétition en guise d'adversaires pour son retour sur le banc anderlechtois. Mais le constat est là : le bilan chiffré de zéro sur neuf est aussi pauvre que le fond de jeu observé samedi.

Sur la RTBF, Alex Teklak confirme que l'entraîneur du Sporting ne doit pas simplement avoir foi en le progrès de ses joueurs ou en une meilleure assimilation de sa philosophie. Il doit lui aussi revoir sa copie : "Il doit revenir à un jeu plus simple. L’entraîneur a un rôle à jouer, il doit réveiller ses joueurs. Il n’y a pas encore d’effet Hasi".

Pour l'heure, difficile de faire du limogeage de David Hubert un choix gagnant : "Ils ont pris Hasi pris pour la finale de la Coupe, mais ils sont en train de creuser leur propre tombe. Il doit s’en tenir à quelque chose de simple pour que cette équipe puisse fonctionner, car à ce rythme-là, même la finale de la Coupe, ça ne passera pas".

Revenir aux fondamentaux

Guillaume Gillet abonde en son sens : "C’est le moment de revenir à quelque chose de plus simple que ce système avec piston. L’Union a tout de suite compris, en début de match, où jouer et où faire mal. On pourrait repasser à un 4-4-2 pour donner du soutien à Dolberg".

Pour l'ancien Anderlechtois, Dolberg doit être mieux entouré : "Quand il ne gagne pas ses duels, c’est compliqué pour le bloc anderlechtois de remonter. Démarrer la finale de la Coupe en misant sur le système actuel, c’est la chose la plus risquée. Il faut retrouver de la confiance, de la simplicité". Besnik Hasi l'entendra-t-il de cette oreille ?