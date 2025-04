Mauvaise nouvelle pour... De Bruyne ? "Messi aurait pris une décision pour son avenir"

Que va faire Lionel Messi en 2026 ? Les choses paraissent claires : la Pulga veut continuer avec l'Inter Miami jusqu'à la Coupe du Monde, qui devrait être son baroud d'honneur.

Lionel Messi vit une pré-retraite dorée en MLS. Devenu la plus grande star du championnat nord-américain, il se balade avec l'Inter Miami, aux côtés de ses vieux compères du Barça Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez.

Un club où il est bien sûr une star absolue, et ce dans une ville qui accueillera la Coupe du Monde en 2026. L'Argentine n'est pas assurée de jouer à Miami, mais pour Messi, l'idée de presque jouer cette compétition à domicile en tant que tenant du titre est bien sûr très plaisante.

Pas étonnant, donc, si le média espagnol Marca annonce ce lundi que des discussions seraient d'ores et déjà bien entamées concernant une prolongation de Lionel Messi à l'Inter Miami. L'octuple Ballon d'or arrive en fin de contrat en décembre 2025 et le club de David Beckham a fait d'un renouvellement de contrat une priorité, afin que Messi découvre le futur stade de Miami, le Freedom Park, qui sera inauguré la saison prochaine en MLS.

L'Arabie Saoudite rêve de reformer la rivalité légendaire entre Messi et Cristiano Ronaldo sur les terrains de son championnat, mais cela ne devrait pas arriver. Lionel Messi lui-même a déjà dit qu'il aimerait finir sa carrière à l'Inter Miami. Cette prolongation, cependant, pourrait être par effet papillon une nouvelle dommageable pour ... Kevin De Bruyne.

En effet, et même s'il n'y avait plus beaucoup de doutes à ce sujet, la prolongation de Messi signifierait deux choses. D'abord, que l'Inter Miami ne compte pas libérer une place de "Designated Player" qui permettrait d'offrir à KDB un salaire digne de son statut. Ensuite, Messi, selon certaines sources, préférerait voir son vieil ami Angel Di Maria débarquer à Miami plutôt que Kevin De Bruyne, et on sait que c'est un peu l'Argentin qui décide. Affaire à suivre...