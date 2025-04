Des messages qui en disent long sur son état d'esprit : le geste de classe de Felice Mazzu après la victoire de Saint-Trond

Saint-Trond s'est rassuré en battant le Cercle de Bruges (3-1). L'entraîneur intérimaire Frédéric De Meyer était donc satisfait de la performance de son équipe.

"Ce n'était pas un match facile", confirme De Meyer dans Het Belang van Limburg. "Le Cercle a commencé fort et nous a mis sous pression immédiatement. Mais nous avons bien défendu et marqué au bon moment."

Grâce à sa victoire, le STVV dépasse le Cercle au classement pour prendre la première place. Mais avec la victoire de Courtrai, la lutte pour le maintien reste serrée. "J'aurais préféré que le Beerschot gagne", a confié De Meyer après le match. "Mais c'est comme ça, félicitations à Courtrai. Ce sera de toute façon un combat jusqu'à la dernière minute".

De la bienveillance pour dire au revoir au groupe

Pendant ce temps, les Canaris se préparent à l'arrivée d'un nouveau coach principal. A partir de la semaine prochaine, Wouter Vrancken remplacera Felice Mazzu au Stayen.

Mazzu reste assez lié à son ancien adjoint et au groupe : "Felice nous a souhaité bonne chance pour le match. J'ai aussi vu qu'il nous a envoyé un message de félicitations après la victoire".

Felice Mazzu n'est donc pas rancunier et ne voulait pas apporter plus de négativité que nécessaire dans cette course pour le maintien. L'estime semble réciproque, Adriano Bertaccini dédiant ainsi son doublé à son ancien coach, confiant que le problème ne venait pas de Mazzu et que la connexion était bien présente.