🎥 Il a un sacré problème : Luis Suarez a encore mordu quelqu'un (et cette fois, ce n'était même pas un adversaire)

Mais que se passe-t-il dans la tête de Luis Suarez ? L'attaquant de l'Inter Miami a encore pété les plombs la semaine passée lors du match contre le LAFC.

Flashback : il y a plus de 10 ans, Luis Suarez mordait Branislav Ivanovic lors d'un match entre Chelsea et Liverpool et était suspendu plusieurs semaines par la FA anglaise pour son comportement. Lors du Mondial 2014, rebelote en mondiovision : Suarez mordait Giorgio Chiellini lors du match entre l'Italie et l'Uruguay.

Pour ce second pétage de câble, l'attaquant était suspendu pendant 9 mois. De quoi le calmer, mais visiblement, le temps de réflexion est passé pour Luis Suarez, qui vient - encore - de récidiver lors du match entre le LAFC et l'Inter Miami la semaine passée.

Dans ce quart de finale de la Champions League de la CONCACAF, que l'Inter a remporté 3-1 via un doublé de Lionel Messi, une échauffourée a en effet éclaté dans les dernières minutes de la rencontre. Et dans la cohure, Suarez a mordu... son coéquipier Jordi Alba.

Alba a en effet tenté de calmer l'Uruguayen en le saisissant à l'épaule, ce qui a amené ce qu'il va bientôt falloir considérer comme un réflexe quasi-féral de la part de l'ancien buteur du Barça. Heureusement pour Alba, Suarez n'est pas parvenu à le mordre profondément.

Vu que ce geste a été effectué à l'encontre d'un coéquipier, on imagine que les conséquences ne seront pas graves pour Luis Suarez. Mais les images font le tour du monde...