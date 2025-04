De sensation de Pro League à sensation de Ligue 1, Georges Mikautadze savoure

Georges Mikautadze est rentré dans une autre dimension avec l'Olympique Lyonnais cette saison. Le Géorgien a encore marqué ce dimanche et permet au club de John Textor d'être en très bonne position au classement.

Ce dimanche, l'OL a été prendre trois très précieux points sur la pelouse d'Auxerre (1-3). Un très bon résultat acquis en bonne partie grâce à Georges Mikautadze, auteur d'un but et d'une passe décisive. Le Franco-Géorgien de 24 ans en est à neuf buts et cinq assists cette saison.

"Alexandre Lacazette est le premier tireur de penaltys mais il m'a laissé celui-là. J'ai été très content de lui délivrer une passe décisive par la suite pour le remercier", souriait Mikautadze au micro de DAZN après la rencontre.

Lyon est dans une forme... olympique, et Georges Mikautadze savoure. "On est sur une bonne dynamique, on est 4e en course pour la Champions League et on a un quart de finale retour à Old Trafford jeudi", se réjouit l'ancien attaquant du RFC Seraing, qui reconnaît que de son côté, ça n'a pas toujours été simple.

"Au début, à l'OL, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation. Je devais jouer sur un côté et ça n'a pas toujours été facile", souligne-t-il. "Ça n'était pas mon truc. Mais là, je me sens de mieux en mieux et je performe mieux".

Après avoir été une sensation de Jupiler Pro League sous les couleurs de Seraing, et connu quelques errements à l'Ajax Amsterdam, Mikautadze semble en effet avoir trouvé sa vitesse de croisière à Lyon. Il compte 15 buts et 9 assists en 41 matchs cette saison pour les Gones.