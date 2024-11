Moins d'une minute de jeu mais déjà plus courageux que d'autres : Sardella face à la presse après la défaite contre Israël

Assez incroyable scène après la défaite en Israël : plutôt qu'un cadre ou un titulaire, c'est... Killian Sardella, qui a joué moins d'une minute, qui est venu parler au micro du diffuseur RTL. Au moins, lui avait du positif à retenir du match.

Au moins lui avait une raison, certes personnelle mais légitime, d'arborer un sourire en après-match. Mais que ce soit Killian Sardella qui se présente au micro de RTL après la purge en Israël (défaite 1-0) reste particulièrement étonnant au vu du contexte.

Et le défenseur du RSC Anderlecht a joué les pompiers de service avec lucidité. "C'est dur à encaisser. On n'a pas montré un beau visage, on a aurait dû faire beaucoup mieux malgré les blessés. C'est une nouvelle génération, ça va prendre du temps mais on veut aller de l'avant".

"On aurait dû plus oser, mais on se cherche encore beaucoup, il y a pas mal de nouveaux joueurs, notamment moi. Ca va venir" poursuit-il au micro de RTL, diffuseur du match.

Cette fois, le groupe est tout de même allé saluer les supporters qui avaient fait le déplacement : "Dans l'ensemble, ils nous soutiennent. Même au Stade Roi Baudouin, on sentait qu'ils étaient derrière nous. Ils connaissent le contexte. Ca nous motive, ils doivent continuer à croire en nous, on va faire de belles choses dans les prochaines années", affirme Sardella avec un bel optimisme.

"Je retiendrai cette date toute ma vie. C'est symbolique, je viens de loin. Aujourd'hui c'est un honneur, même si je n'ai joué que 20 secondes. Malgré la défaite, c'est un bon sentiment, même si cela aurait pu être beaucoup mieux après une victoire", conclut le néo-Diable Rouge.