Gros coup dur pour Kompany et le Bayern de Munich !

Leader de Bundesliga, le Bayern de Munich s'apprête à jouer plusieurs matchs très importants ces prochaines semaines.

Les Bavarois seront opposés au PSG le 26 novembre prochain en Ligue des Champions, puis à Dortmund le 30 novembre en Bundesliga.

Ensuite, en Coupe d'Allemagne, ils joueront face au Bayer Leverkusen. Un calendrier très chargé, pour lequel le Bayern ne pourra pas compter sur Joao Palhinha.

Le milieu de terrain portugais s'est blessé lors du rassemblement en équipe nationale. Il sera absent "plusieurs semaines", a renseigné le Bayern dans un communiqué.

"Le service médical du FC Bayern a confirmé que João Palhinha souffrait d'une déchirure de la fibre musculaire de l'adducteur droit lors d'un entraînement avec l'équipe nationale du Portugal. Le milieu de terrain sera donc mis à l'écart pour les semaines à venir", peut-on lire.

ℹ João Palhinha suffered a torn muscle fibre in his right adductor while training with the Portuguese national team.



We wish you a speedy recovery, João! 🍀



https://t.co/CjkJ1xL8aH