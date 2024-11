L'Union Saint-Gilloise lance un avis de recherche bien particulier !

L'Union Saint-Gilloise a annoncé qu'elle se mettait en recherche des supporters ayant contribué, en 1976, à la renaissance du club. À l'époque, 10.000 supporters avaient créé une coopérative pour sauver l'USG de la disparition.

Le 15 octobre 1976, l'Union Saint-Gilloise était déclarée en faillite. Mais grâce au soutien indéfectible de ses supporters, le club n'allait pas disparaître : 10.000 personnes participaient à la création d'une coopérative et achetaient des parts, sous forme de cartes de soutien, pour éponger la dette.

L'Union Saint-Gilloise a décidé de se mettre en recherche de ces bienfaiteurs, restés pour la plupart anonymes. Alors que la RUSG est de retour dans l'élite depuis plusieurs années et retrouve même les sommets du football belge, elle tient ainsi à se rappeler les années plus sombres de son passé.

"L'Union cherche des informations au sujet des supporters qui ont investi dans des parts et sauvé le club en 1976", explique ainsi le club via ses réseaux et son site internet. "Nous cherchons les héros de la coopérative de 1976, qui ont joué un rôle vital dans le sauvetage du club".

Ces supporters ou leurs proches sont donc appelés à se signaler. "Si vous avez investi vous-même ou avez des informations au sujet d'un supporter décédé ayant investi à l'époque, s'il-vous-plaît, remplissez le formulaire sur le site officiel".

Une initiative qui souligne l'importance qu'accorde l'Union à son passé, elle qui a traversé des décennies de vaches maigres dans les divisions inférieures avant de retrouver l'élite.