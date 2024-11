Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Nicky Hayen ont pu exprimer le fond de leurs pensées : "La rencontre la plus importante de l'année"

Le Pro Club Referee Day a rassemblé beaucoup de personnalités du football belge. De quoi renouer le dialogue autour de l'arbitrage.

La tension autour de l'arbitrage est de plus en plus vive ces derniers mois. Rassembler tout le monde autour d'une même table était donc nécessaire pour essayer de faire redescendre tout cela.

C'est ainsi que plusieurs joueurs, entraîneurs et journalistes étaient présents au Pro Club Referee Day. Tout ce petit monde a revisionné plusieurs phases douteuses de ces derniers mois et a pu, en compagnie de plusieurs arbitres, partager son ressenti. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Nicky Hayen étaient notamment présents.

"Pour moi, c'est l'une des rencontres les plus importantes de l'année. Je pense qu'il est important que nous nous comprenions encore mieux en tant que joueurs et arbitres" a déclaré Jonathan Lardot, directeur du département de l'arbitrage professionnel, relaye Het Nieuwsblad.

Important de pouvoir s'exprimer avec du recul

Lawrence Visser a également applaudi cette initiative : "En tant qu'arbitres, nous ne pouvons que saluer des moments comme celui-ci. Les joueurs acquièrent une meilleure compréhension des règles du jeu, mais nous, en tant qu'arbitres, apprenons aussi pourquoi toutes nos décisions ne sont pas comprises".

Reste à voir quel accueil recevront les prochaines décisions litigieuses, notamment lorsque les Playoffs approcheront. Mais le dialogue et la compréhension sont un premier pas vers un arbitrage plus serein.