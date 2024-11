Le Kosovo rentre au vestiaire suite à des chants pro-serbes... et prend une défaite sur tapis vert !

Décision forte de l'UEFA après une situation surprenante en Roumanie. Les joueurs du Kosovo avaient refusé de continuer à jouer suite à des chants pro-serbes.

Vendredi, dans le cadre de la Ligue des Nations C, la Roumanie recevait le Kosovo. Les deux équipes se disputaient la tête de leur groupe, même si les Roumains avaient un avantage de trois points et avaient déjà battu le Kosovo 0-3 à l'aller - il aurait donc fallu un miracle pour que la situation s'inverse.

Mais alors que la rencontre suivait son cours, des chants provocateurs à la gloire de la Serbie se sont faits entendre dans les tribunes. Le Kosovo, devenu membre de l'UEFA en 2016, a pris son indépendance de la Serbie en 2008, mais son statut n'est pas reconnu par divers pays-membres de l'Union Européenne : l'Espagne, la Slovaquie, Chypre, la Grèce mais aussi la Roumanie.

Les joueurs du Kosovo ont alors décidé de quitter le terrain et de ne pas continuer à jouer. Résultat : ce mercredi, les instances disciplinaires de l'UEFA ont décidé d'infliger au Kosovo une défaite (3-0) sur tapis vert, expliquant que c'était de leur fait que la rencontre n'avait pas pu aller à son terme.

La Roumanie ne s'en sort cependant pas blanchie : la fédération roumaine s'est vu infliger une amende de 128.000 euros pour chants discriminatoires et provocations via des messages politiques, et devra disputer son prochain match à huis-clos.

Cette victoire sur tapis vert confirme cependant la montée de la Roumanie en Ligue B pour la saison prochaine en Ligue des Nations. Le Kosovo est barragiste.