"Pas fait pour le haut niveau" : le Genoa signe Mario Balotelli... puis engage un entraîneur qui ne peut pas le voir en peinture

Mario Balotelli était le gros coup du Genoa il y a quelques semaines, signant son grand retour en Serie A. Mais désormais, on peut se demander ce qu'il adviendra de l'enfant terrible du football italien avec l'arrivée de Patrick Vieira.

Il aurait fallu être une petite souris pour pouvoir assister aux retrouvailles entre Patrick Vieira et Mario Balotelli à Gênes. Le champion du monde 1998 est devenu le nouvel entraîneur du Genoa cette semaine, et retrouve donc "Super Mario" près de six ans plus tard... et alors que les deux hommes ne s'étaient pas quittés en bons termes.

En effet, en janvier 2019, Mario Balotelli quittait l'OGC Nice, où il avait magnifiquement relancé sa carrière avec 43 buts en 76 matchs, en raison de ses mauvaises relations avec Patrick Vieira. L'entraîneur français n'y avait pas été de main morte à l'époque, affirmant que Balotelli n'était "pas fait pour le haut niveau".

"C'était très difficile pour moi de travailler avec lui, et c'est pour cela que nous avions décidé de nous séparer", expliquait-il en 2021 dans le Daily Mail. Par la suite, le parcours de Mario Balotelli, fait de hauts et de bas comme toute sa carrière, a un peu confirmé ces propos.

Mais voilà les deux hommes réunis, et il faudra désormais enterrer la hache de guerre. Alberto Zangrillo, président du Genoa, sait qu'il prend un risque, mais s'est montré optimiste : "Ce sont deux personnes intelligentes. Ils s'étreindront devant moi, et s'entendront très bien", affirme-t-il à la presse italienne.

Depuis son arrivée au Genoa, Mario Balotelli a travaillé à retrouver la forme, et est déjà monté au jeu à deux reprises, disputant 18 minutes lors du dernier match de championnat. À son meilleur niveau, l'attaquant de 34 ans est évidemment une plus-value pour n'importe quelle équipe d'Italie... s'il parvient à convaincre Vieira.