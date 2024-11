🎥 Humiliés à domicile, Manchester City et Kevin De Bruyne restent embourbés dans la crise !

La 12e journée de Premier League a offert une trÚs grosse surprise avec une claque à domicile dont City pourrait avoir du mal à se relever.

Manchester City accueillait Tottenham en fin d'après-midi, une belle affiche qui s'est rapidement transformée en catastrophe pour Pep Guardiola et ses hommes.

Avec deux buts plantés à chaque période, les Spurs se sont imposés 0-4 à l'Etihad, qui n'a pas l'habitude de voir de telles claques.

Un doublé de Maddison (13e et 20e) mettait Tottenham confortablement aux commandes. Porro (52e) enfonçait le clou peu après le retour des vestiaires, puis Johnson scellait le score final dans les arrêts de jeu.

Twee precisiepasses en het is raak! 😋 pic.twitter.com/vTh5Ak0IBZ — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

De kunst van het vrijlopen zonder bal - deel 2. 😍 pic.twitter.com/z6Nrtoc3Y9 — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Dodelijker kan een counter niet worden! đŸŽŻđŸ„” pic.twitter.com/HaMUJv6zfu — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Spurs mept City hélemaal tegen het canvas... đŸ„ŠđŸ˜”‍đŸ’« pic.twitter.com/YpRA1FIqtH — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

La montée au jeu de Kevin De Bruyne pour le dernier quart d'heure n'y changeait rien, les Cityzens étaient désemparés face à des Spurs solides et organisés. Haaland tentait et tentait encore mais sans parvenir à trouver la faille devant un Vicario inspiré.

Wie dacht dat KDB er geen zin meer in heeft, heeft het mis! đŸ˜€ pic.twitter.com/0s2lLTcNtj — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Les Spurs remontent à la 6e place et enfoncent City un peu plus dans la crise. Les Mancuniens prolongent leur mauvaise série et pourraient voir Liverpool creuser l'écart dimanche en cas de victoire contre la lanterne rouge, Southampton.