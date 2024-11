🎥 Carl Hoefkens hors de lui après le choc belgo-belge de l'Eredivisie : "C'est incroyable"

Après deux défaites de rang, le NAC Breda de Carl Hoefkens avait à coeur de relever la tête sur le terrain de Willem II, l'équipe de Peter Maes. Cela semblait bien parti : les visiteurs menaient 0-2 jusqu'à l'heure de jeu.

Mais la réduction du score des locaux a donné le ton d'une fin de match indécise. Et à la huitième minute de temps additionnel, Willem II a forcé un penalty, pour égaliser dans la liesse générale.

Hoefkens était d'une humeur plus maussade : "C’est incroyable que ce penalty soit accordé. Il s'agit simplement d'un énorme problème de communication entre le VAR et l'arbitre. L'arbitre principal prend une décision trop rapidement" déclare-t-il, dans des propos relayé par Voetbal International.

"Nous voulons préparer les joueurs pour passer au niveau supérieur. En Angleterre, en France, peu importe. Ce sont des championnats où vous êtes applaudis pour ce genre de duels. Ici, le penalty est sifflé. Bokila a cherché le contact, alors que Terence a simplement dégagé le ballon" peste-t-il.

If this is a penalty, then I’m a cat. pic.twitter.com/UIy9gr1xUP