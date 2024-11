Epolo ou Bodart ? Non, Epolo et Bodart : "Le Standard a deux bons gardiens"

Arnaud Bodart a repris sa place entre les perçues du Standard le weekend dernier. Mais qu'en est-il désormais de Matthieu Epolo ?

Après un début de saison fantastique, Matthieu Epolo a accusé le coup et connu un sacré passage à vide. Son erreur contre Saint-Trond, puis son mauvais match contre La Gantoise ont forcé la main d'Ivan Leko.

L'entraîneur croate a profité de la trêve, durant laquelle Epolo était en U21, pour réintégrer Bodart au groupe et l'aligner le weekend dernier contre le Cercle.

Le Diable Rouge a immédiatement repris ses marques et a livré un très bon match. Il a rassuré sa défense et tout Sclessin, qui l'a acclamé. Mais qu'en est-il désormais d'Epolo ? Lui aussi a été applaudi par le public, mais on doute de le revoir tout de suite entre les perches.

Pour Marc Wilmots, sur le plateau de La Tribune, que Bodart ait immédiatement repris ses habitudes n'est pas étonnant. "C'est un enfant de la maison et le public l'a toujours adoré. Ils étaient derrière lui dès sa première intervention", souligne l'ancien Rouche.

"Il n'a pas peur et a rassuré tout le monde". Ce qui faisait un peu défaut à Matthieu Epolo. Mais le jeune portier International espoirs a-t-il pour autant tout perdu ? Wilmots ne le pense pas.

"On a découvert en Epolo un bon gardien en devenir. Rien n'est définitif en football, le staff est là pour le faire progresser. Désormais, le Standard a deux bons gardiens ", résume l'ancien sélectionneur national.