Le tirage au sort du Club de Bruges en Ligue des Champions n'a pas épargné... Dedryck Boyata : "Un coup de massue supplémentaire, très difficile à entendre"

Ancien homme fort du Celtic, Dedryck Boyata n'a absolument plus voix au chapitre, au Club de Bruges. Le défenseur central et ancien Diable Rouge a pourtant confié, dans la presse anglaise, l'envie qui était la sienne de disputer la rencontre entre le Celtic et Bruges, en Ligue des Champions.

Arrivé en août 2022 en provenance du Hertha Berlin, Dedryck Boyata est toujours sur une voie de garage, au Club de Bruges. La direction brugeoise aurait voulu se séparer du défenseur central pendant l'été, mais elle n'y est pas parvenue. Le voici désormais écarté. Cette semaine est pourtant spéciale pour le joueur de 33 ans et ex-Diable Rouge, puisque le Club se rend dans l'ancienne antre de Boyata, celle du Celtic Glasgow, dans laquelle il a vécu les plus belles années de sa carrière. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a encore plus peiné Dedryck Boyata Interrogé par le quotidien d'Outre-Manche le Daily Record, Dedryck Boyata a confié toute la peine qui est la sienne de ne pas entrer dans les plans pour de telles rencontres de Ligue des Champions. "La situation dans laquelle je me trouve est la même depuis quelque temps. Mais il est vrai que ça a été un coup de massue supplémentaire de voir que nous nous rendions au Celtic et à Manchester City, deux clubs dans lesquels je suis passé au début de ma carrière." "Cela a été très difficile à entendre, car ça aurait signifié beaucoup pour moi de revenir au Glasgow et de rejouer au Celtic Park. J'y ai passé quatre ans, c'était sans doute la meilleure période de ma carrière et celle où j'étais le plus heureux", a-t-il conclu.





