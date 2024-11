Il est l'un des flops de la saison jusqu'à présent : est-ce enfin l'heure de Thomas Foket ?

Parmi les déceptions de la saison à Anderlecht, il y a très clairement Thomas Foket. Amené avec un statut de Diable Rouge et censé concurrencer Killian Sardella, il n'y parvient pas, mais va recevoir une chance inespérée de se montrer.

Killian Sardella est-il en train de devenir le Olivier Deschacht 2.0 ? Comme à l'époque avec l'arrière gauche devenu légende du Parc Astrid, voilà en tout cas deux saisons d'affilée que le RSC Anderlecht transfère un joueur à son poste... et que Sardella s'impose sans trop forcer.

La saison passée, c'était Louis Patris que l'on imaginait venir concurrencer Killian Sardella au poste d'arrière droit. Transféré pour 3 millions, le jeune talent d'OHL incarnait l'avenir, avec un style plus dynamique et spectaculaire. On sait comment cela a tourné : Patris n'a pas convaincu, et a dû attendre une blessure de Sardella pour enchaîner les matchs de décembre à février.

Foket va lui aussi recevoir cette chance

Un an plus tard, Thomas Foket a rejoint Anderlecht avec, cette fois, le statut d'un défenseur latéral expérimenté, Diable Rouge (10 caps tout de même !) et capable sur papier de sérieusement concurrencer Sardella. C'était même presque étrange, après une aussi belle saison de la part du "ket" de Neerpede, de lui mettre un tel nom dans les pattes.

Mais l'histoire a repassé les plats : quelques mois plus tard, Foket n'a été titulaire qu'une fois en championnat, et c'est Killian Sardella qui est devenu Diable Rouge. Pire : à chaque fois qu'il a reçu sa chance, l'ancien de La Gantoise a évolué à un niveau franchement problématique.

C'était notamment le cas face à un adversaire aussi prenable que Tubize-Braine, contre lequel Foket a passé son temps à courir après son vis-à-vis. En Europe, c'est face à Ludogorets qu'il a souffert contre Rick, l'ailier adverse.

Ironie du sort : presque exactement comme Patris l'année passée, Thomas Foket va pourtant lui aussi pouvoir profiter d'une blessure pour se montrer un peu. "J'ai besoin de rythme pour retrouver mon niveau", disait-il il y a quelques mois, justement après ce match contre Ludogorets lors duquel il avait été assez bon offensivement, mais en difficulté derrière.

Face à Porto, il faudra être solide

Ce soir, en l'absence de Sardella, David Hubert n'a qu'une seule option au back droit : Foket. Sauf énorme surprise qui enverrait un message clair à l'ancien du Stade de Reims, c'est lui qui débutera, et il faudra être bien plus solide que contre le champion de Bulgarie. Le FC Porto a beau traverser une mauvaise passe, cela ira très vite sur les ailes.

On ignore encore la durée d'indisponibilité de Killian Sardella, mais elle se comptera en semaines. C'est aussi la raison du transfert de Thomas Foket l'été dernier : le titulaire habituel est sujet aux blessures ces dernières saisons. Mais si Hubert constate que son n°2 au back droit n'a pas le niveau dans les semaines à venir, il aura un problème, qu'Olivier Renard voudra peut-être régler lors du mercato...