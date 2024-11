🎥 Ca le change de Lyon et Molenbeek : John Textor accueilli... en héros dans l'un de ses clubs

John Textor n'a pas l'habitude d'être très bien accueilli dans ses clubs ces dernières années. Mais à Botafogo, les résultats sont excellents, ce qui lui a valu un bain de foule.

John Textor connaît un succès énorme avec au moins l'un de ses clubs : Botafogo. Alors que ces dernières saisons, l'homme d'affaires américain a connu des difficultés au RWDM et à l'Olympique Lyonnais, le club brésilien a de son côté réalisé une excellente saison en championnat et atteint la finale de la Copa Libertadores.

Une finale qui se jouera ce samedi face à l'Atlético Mineiro, un autre club brésilien. La rencontre a lieu à Buenos Aires, où Textor a donc atterri pour assister à ce qui pourrait être sa plus grande réussite depuis qu'il s'est lancé dans le football.

É O BOSS! 🌟😎



John Textor chegou em Buenos Aires e já foi muito bem recebido pela torcida alvinegra. Todos juntos em busca do nosso objetivo! 🤩🔥 #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/65Ap51NLMw — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 29, 2024

Et à Botafogo, les supporters sont naturellement bien plus heureux de l'ère Textor qu'en Europe. Un groupe d'ultras du club de Rio de Janeiro a attendu leur président à l'aéoport de Buenos Aires. "Ils m'ont accueilli à l'improviste", se réjouissait John Textor via les réseaux du club.

"Nous faisons face à un adversaire de très haut niveau, mais je suis confiant. Le travail a été fait et bien fait", assurait également le président de Botafogo, de l'OL et du RWDM.

La finale de la Copa Libertadores se disputera ce samedi à 21h heure européenne, à Buenos Aires.