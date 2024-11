Le marathonien du championnat crèche à Sclessin, le roi des interceptions aussi : les chiffres marquants de la D1A à mi-compétition

Ce soir, la D1A entame sa seizième journée de compétition. Petit tour d'horizon des joueurs qui se sont distingués dans les statistiques lors de la première moitié de la phase classique.

Chaque weekend, le classement des buteurs, des donneurs d'assists ou des cleansheets est réactualisé et n'a presque plus aucun secret pour les observateurs les plus assidus. Mais la Pro League a également partagé d'autres statistiques, pour mettre en lumière quelques performances restées dans l'ombre.

Notamment en ce qui concerne la distance parcourue. On apprend ainsi que le joueur qui avale le plus de kilomètres n'est autre qu'Aiden O'Neill (187 kilomètres). Il devance de trois bornes Nathan Rôdes (Dender), Adem Zorgane complète le podium (183).

Le football à la sauce Leko met aussi en valeur Bosko Sutalo. Le défenseur du Standard est le joueur qui compte le plus d'interceptions (38), devançant largement Doğucan Haspolat (Westerlo, 32). On retrouve ensuite à nouveau deux joueurs de Dender, Kobe Cools et Gilles Ruyssen (29).

Le meilleur buteur est celui qui cadre le plus

Au petit jeu des duels gagnés, c'est par contre l'attaquant de Westerlo Allahyar Sayyadmanesh qui l'emporte de manière assez surprenante (115). Il devance deux Carolos, à savoir Jeremy Petris (108) et Daan Heymans (104).

Dans le secteur offensif, la Pro League a également comptabilisé les touches de balle dans le rectangle adverse. Les équipes jouant un football plus offensif ressortent : Christos Tzolis et Tolu Arokodare en sont à 108 touches de balle dans la surface adverse. Malgré le fait qu'il ne soient pas toujours titulaires, Kévin Denkey (79) et Gustaf Nilsson (74) complètent le top 4 à bonne distance.

Au niveau des tirs cadrés, Kasper Doberg (24) devance Arokodare (20) et Tzolis (19). Adriano Bertaccini, Daan Heymans et Vincent Janssen suivent avec 18 frappes cadrées.