Un entraîneur doit monter au créneau pour défendre son Diable Rouge, critiqué par ses supporters : "J'espère qu'ils retiendront la leçon"

Après son passage réussi à Augsbourg, Arne Engels a découvert la pression d'un club du calibre du Celtic Glasgow. Et il s'en est plutôt bien accommodé. Ses trois buts et trois assists lui ont directement permis de montrer sa valeur, notamment en Ligue des Champions, lui valant même deux titularisations de rang chez les Diables lors du dernier rassemblement.

Mais il n'est pas épargné par la critique pour autant. Le milieu de terrain de 21 ans en a pris pour son grade après sa mauvaise prestation contre le Club de Bruges en Ligue des Champions. Les supporters ne l'ont pas loupé, soulignant que l'équipe a été bien meilleure après qu'il soit sorti à l'heure de jeu.

Brendan Rodgers a publiquement défendu son joueur : "Il y a toujours de la pression ici. Vous êtes critiqué. Parfois, c'est mérité, parfois non. Quoi qu'il en soit, la plupart du temps, vous n'avez pas le dernier mot, mais vous avez la chance de montrer sur le terrain ce dont vous êtes capable. Je n'ai donc aucun doute. Arne doit uniquement se concentrer sur ses coéquipiers, sur nous et sur son développement. C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Ce n'est pas un produit fini".

L'ancien entraîneur de Liverpool prend les cas du Portugais Paulo Bernardo en exemple : "Il était dans la même situation l'an dernier et ses performances n'étaient pas mises en valeur. Aujourd'hui, il ne peut pas être plus acclamé lorsqu'il entre sur le terrain. C'est ce qu'on appelle le développement et la patience. Arne est venu dans un grand club pour améliorer son jeu. Je n'ai aucun doute qu'il y parviendra".

"Je sais que ce ne sera pas le cas, mais j'espère que les gens retiendront la leçon. Qu'ils se rendent compte que les personnes qui ont critiqué Paulo, s'en prennent actuellement à Arne et qu'ensuite ce sera quelqu'un d'autre. Il faut comprendre que le développement prend du temps. Il y en a qui sont directement prêts, qui s'adaptent rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il va se développer et s'améliorer" conclut Rodgers.

🍀 “The same people that were writing off Paulo Bernardo and Nicolas Kuhn...development takes time”



Celtic boss Brendan Rodgers says anyone doubting Arne Engels need to "learn their lesson" 🔽 pic.twitter.com/rwhgst2irf