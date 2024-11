Un score large pas forcément fidèle à la physionomie du match : le Club de Bruges enchaîne et se rapproche de Genk

Le Club de Bruges l'a emporté 4-1 contre Dender. Les promus n'ont pas à rougir de leur prestation.

Entre un Club de Bruges de plus en plus souverain (quatre victoires sur les cinq derniers matchs, une démonstration 7-0 contre Saint-Trond le weekend dernier) et une équipe de Dender plus à la peine (une victoire sur les neuf derniers matchs), le match s'annonçait assez déséquilibré sur papier au Jan Breydelstadion.

D'autant que Nicky Hayen alignait ce qui ressemblait à une équipe type. Mais les visiteurs ne sont pas venus en victimes consentantes, loin de là. Prompts à profiter des quelques espaces en profondeurs, ils ouvraient d'ailleurs le score au quart d'heure à la surprise générale grâce à Roman Kvet, servi avec beaucoup de lucidité par Aurélien Scheidler dans le rectangle (0-1).

Des Brugeois à réaction

Le Club de Bruges a mis moins de dix minutes à répondre. Les Blauw en Zwart ont profité de la désorganisation adverse pour à leur tour contre-attaquer, Ferran Jutgla a ainsi rétabli l'égalité, inscrivant son premier but de la saison après un bon relai avec Andreas Skov Olsen.

Skov Olsen se chargeait ensuite lui-même du 2-1 peu après la demi-heure, sur une frappe assez lente mais diablement précise. Au retour des vestiaires, Dender a un peu plus poussé, réclamant même un penalty pour une potentielle faute de main, mais l'arbitre n'a pas bronché.

🤔 | Selon toi, un penalty aurait-il dû être accordé ? 🫵 #CLUDEN pic.twitter.com/tZLxbEhBZc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2024

Le Club gérait sa rencontre, mais ne se rassurait pas vraiment. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir Chemsdine Talbi mettre fin au suspense, magnifiquement servi par Kyriani Sabbe (3-1). Le natif de Sambreville s'est même offert un doublé dans le temps additionnel pour encore un peu plus saler l'addition. Bruges s'impose finalement sur un score assez large et revient provisoirement à trois points de Genk.