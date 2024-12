🎥 Manchester City n'y arrive plus : Jérémy Doku et Kevin De Bruyne mis au tapis par le leader

Le choc de cette 13e journée de Premier League se jouait à Anfield.

Liverpool, solide leader de Premier League, recevait son dauphin Manchester City, plombé par les mauvaises performances. Sous pression, Pep Guardiola débutait sans ses deux Belges laissés sur le banc.

Les Reds prenaient rapidement le match en main et ouvrait logiquement le score grâce à Cody Gakpo (12e), idéalement trouvé par Mohamed Salah. Les Reds restaient seuls maîtres à bord et Trent Alexander-Arnold passait tout près de doubler la mise, mais sa frappe trouvait le poteau (33e).

Après le repos, City tentait de sortir la tête de l'eau mais Liverpool restait le plus dangereux, à l'image d'un Salah en forme. Guardiola lançait Jérémy Doku (57e) au jeu pour tenter de dynamiser ses troupes, mais Liverpool doublait finalement la mise sur un pénalty obtenu par Luis Diaz. Salah transformait (78e) et mettait les siens en position confortable. Kevin De Bruyne (79e) montait au jeu, sans changer le cours du jeu.

Au classement, Liverpool reste plus que jamais LE leader de ce début de saison et pointe désormais loin en tête avec 34 points. Arsenal et Chelsea (25 points) profitent de ce nouveau faux pas des Cityzens pour les faire tomber du podium. La situation reste plus que compliquée pour eux, le club s'enlise toujours plus dans la crise avec cette quatrième défaite de rang en championnat.