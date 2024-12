Un Belge en finale de la MLS : Dante Vanzeir en larmes après la qualification des NY Red Bulls

La finale de MLS aura un peu l'accent belge : Dante Vanzeir et les NY Red Bulls se sont qualifiés la nuit passée en remportant la Conférence Est. Le club de New York affrontera le LA Galaxy en finale.

Les NY Red Bulls affrontaient Orlando City en finale de la Conférence Est de Major League Soccer, à Orlando. Le club de Dante Vanzeir (26 ans) s'est imposé (0-1) et remporte donc le titre de champion de sa Conférence.

Le Belge était titulaire et s'il n'a pas été décisif, il était très ému au coup de sifflet final. Vanzeir revient il est vrai de loin, avec des débuts en MLS marqués par une retentissante affaire de propos jugés racistes pour lesquels il a été suspendu 6 matchs en avril 2023.

Dante Vanzeir a disputé 36 matchs en MLS cette saison, inscrivant 6 buts et délivrant 10 passes décisives. Il remporte là son premier trophée aux USA, et pourrait bien en remporter un autre, bien plus prestigieux, dans une semaine.

Le 7 décembre prochain, les NY Red Bulls affronteront en effet le LA Galaxy, champion de la Conférence Ouest après avoir battu les Seattle Sounders en finale (1-0). Le club de New York pourrait remporter son premier titre de champion de MLS.