La tuile pour Leko : un cadre a déjà joué son dernier match pour le Standard, un autre ne reviendra plus en Playoffs

Le Standard se traîne en Europe Playoffs. Bon nombre de joueurs n'évoluent plus à leur niveau de la phase classique ou ne sont tout simplement plus mobilisables.

Eviter la dernière place, éviter d'atteindre la barre des 30 matchs de rang sans victoire en Europe Playoffs : la fin de saison du Standard se résume à sauver l'honneur, un refrain que l'on a que trop entendu à Sclessin ces dernières années.

Comme cela a également souvent été le cas, plusieurs joueurs arrêtent les frais avant les derniers matchs de la saison. Précédemment, Gavin Bazunu a déjà écourté son prêt pour retourner se faire soigner à Southampton.

On apprend aujourd'hui par SudInfo que deux joueurs qui ont beaucoup donné ces derniers mois ne devraient plus entrer en action cette saison. Il s'agit d'Andi Zeqiri et Ilay Camara, apparus à la peine depuis la fin de la phase classique.

De la fatigue mentale et physique

Le premier cité s'est démené en pointe tout au long de la saison et s'est blessé avec la Suisse avant les Playoffs. Il n'a disputé qu'un quart d'heure depuis la fin de la phase classique (une montée au jeu à Charleroi). Il devrait donc déjà avoir effectué sa dernière apparition sous le maillot du Standard.

Concernant Ilay Camara, la situation est plus incertaine. Les Rouches ont levé son option d'achat, reste à savoir si c'est pour réellement le conserver ou mieux le revendre. Le piston gauche doit digérer sa progression des derniers mois et sa première sélection avec le Sénégal, il avait déjà été préservé par Ivan Leko ces dernières semaines.