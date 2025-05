Les problèmes s'enchaînent pour Radja Nainggolan : convoqué pour ses propos, "son comportement dépasse les limites du respect"

Radja Nainggolan devra s'expliquer devant la Commission de Discipline pour ses vives critiques à l'encontre de l'arbitre Klaas Clerckx.

Après la qualification de Lokeren-Temse pour la finale des Promotion Play-offs face au RWDM, Radja Nainggolan a livré un entretien d’après-match particulièrement remarqué… et controversé. Le milieu de terrain n’a pas mâché ses mots à l’encontre de l’arbitre de la rencontre, Klaas Clerckx.

Alors que son équipe était revenue au score en toute fin de match, Nainggolan a d’abord plaidé pour l’introduction de la VAR en D1B. Mais il est ensuite allé beaucoup plus loin. "L’arbitre passait son temps à vouloir faire le show, mais il n’a rien réussi. On a, selon moi, été volés sur deux des trois buts du RWDM. Mais bon, on a répondu sur le terrain et on passe, mérité", a lâché l’ancien Diable Rouge.

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Selon Het Laatste Nieuws, le parquet fédéral a décidé de convoquer Nainggolan pour qu’il s’explique. Aucune sanction n’est encore confirmée à ce stade, mais une procédure disciplinaire pourrait être lancée.

Le parquet ne cache pas son agacement face à ces déclarations publiques. "Même si Nainggolan avait raison sur le fond, cela ne lui donne en aucun cas le droit d’attaquer publiquement et personnellement un arbitre. Ce comportement dépasse les limites du respect, manque de professionnalisme, de loyauté et est inacceptable de la part d’un joueur", a-t-on déclaré.

Reste à voir si l’ancien international belge écopera d’une sanction ou si l’affaire s’arrêtera à une simple mise en garde. Une chose est sûre : ses déclarations ont déjà provoqué un vif remous dans le paysage footballistique belge.