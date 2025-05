Entre coups de génie et pétages de plombs : bienvenue dans l'univers de Lamkel Zé

Où que passe Didier Lamkel Zé, le drame, le spectacle... et l'incompréhension ne sont jamais loin. Le Camerounais s'est imposé en Jupiler Pro League comme une figure culte imprévisible, aussi marquante en dehors du terrain que sur la pelouse.

Raté européen

Le premier grand coup de Didier Lamkel Zé remonte à 2019. Ce soir-là, il semblait sur le point d’envoyer l’Antwerp en Europa League grâce à un but face à l’AZ. Mais l’euphorie a vite viré au cauchemar. En pleine célébration, maillot enlevé, public en feu, il écope d’un deuxième carton jaune. Antwerp finira par perdre… et le héros d’un soir deviendra le bouc émissaire.

Promesse de calme... vite oubliée

Peu après, on croit déceler un soupçon d’autodérision ou de remise en question. En octobre 2019, il célèbre un but face à Courtrai avec un t-shirt où l’on peut lire : "Lamkel Zé na kalm" (Lamkel Zé reste calme). Une promesse de sagesse ? Pas pour longtemps. Deux semaines plus tard, il provoque les fans brugeois en s’asseyant sur un siège après un but. En décembre, il sort un papier de sa chaussette marqué "LZ7", sa propre marque. Cristiano a CR7, lui, c’est LZ7.

Le maillot d’Anderlecht et la vidéo virale

C’est à partir de là que le cirque commence vraiment. En 2020, il est devenu persona non grata à l’Antwerp, plus souvent cité pour ses suspensions que ses prestations. Le point de non-retour ? Janvier 2021 : il se présente aux grilles du stade en maillot… d’Anderlecht. La sécurité lui bloque l’accès. La scène est filmée, devient virale, fait le tour du monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il publie fièrement sa tenue sur Instagram en promettant de porter celui du Beerschot le lendemain. Quelques jours plus tard, il est vu, hilare, dans les tribunes après un but contre ce même Beerschot. Comme si de rien n’était.

Trop fort pour Kortrijk ?

Après des aventures à l’étranger, Lamkel Zé revient en Belgique en 2022, à Courtrai. Il y marque face à l’Antwerp et célèbre en provoquant. Un mois plus tard, il est viré pour "problèmes de discipline". Selon lui, il était simplement "trop bon pour Courtrai". La messe est dite.

Retour en Belgique, même scénario

En 2025, il signe à Saint-Trond. Et que sort-il de son sac ? Une… sacoche de l’Antwerp, évidemment. Mais l’aventure tourne court. Lors d’un match crucial contre le Beerschot, il reste sur le banc pendant 87 minutes, puis se lève, traverse les couloirs du stade et abandonne son équipe avant le coup de sifflet final. Un énième épisode à son image : impulsif, incompris, théâtral. Lamkel Zé est peut-être un génie du ballon, mais ses dérapages, petits ou grands, prennent toujours le dessus. Si ce n’était pas si triste, on en rirait presque.